Doğalgaz tasarruf yöntemleri, ipuçları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Doğal gaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Mevcut 415 - 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL - 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi. Doğalgaz desteğinden yararlanamayan vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte doğalgazlar da açılaya başlandı. Soğuk havaların hissedilmeye başlamasıyla birlikte yüksek fatura ödemekten çekinen doğal gaz aboneleri, çareyi evin kullanılmayan odalarının peteği kapatmakta buluyor. Doğalgaz faturasının düşük gelmesi için ne yapmam lazım? Kombinin az yakması için ne yapmalıyım? Doğalgaz Kombi nasıl ekonomik en tasarruflu nasıl kullanılır? İşte doğalgazdan tasarruf etme yolları ve yöntemleri.

ava sıcaklıkları iyiden iyiye düştü. Hal böyle olunca da kombiler açılmaya başlandı. Kombiler açıldıkça da doğalgaz faturasının kabarık gelmesinden çekinen vatandaşlar doğalgazada nasıl tasarruf edilir, kombiyi sabah kapatıp akşam açmak doğru mu? sorusunu sormakta. İşte doğalgaz tasarrufu nasıl sağlanır haberin detayları.

Doğal gaz tasarrufu için neler yapmalıyız?

Doğalgaz faturasını düşürme ipuçları neler? Doğalgaz tasarruf yöntemleri neler? soru havaların iyiden iyiye soğumasıyla birlikte merak edilen konuların başında gelmekte. Kış aylarının gelip çatmasıyla vatandaşlar evini doğalgaz ile ısıtan vatandaşlar, faturayı nasıl düşüreceklerini araştırmaya başladı. İşte doğalgaz faturanızı düşürecek tüyolar...

Uzmanlar, evlerde alınacak küçük önlemlerle yüzde 60 tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu söylüyor. Konunun uzmanları petek kapatmanın doğru bir tasarruf yöntemi olmadığını, bunun yerine kombinin daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılarak evin gün boyu sabit ısıda tutulması gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşların evin bir odasını soğuk, diğerini sıcak tutarak tasarruf ve konforlu bir ısınma yapamayacağını belirten uzmanlar, "Önemli olan odalarımızı konfor sıcaklığında tutmaktır. Örneğin salonu 20, başka bir odayı 18, sürekli kullandığımız bir odayı da 22 derecede tutmak doğru bir ısınma yöntemdir. Bir odanın peteğini kapatıp diğer odayı ısıtarak tasarruf elde etmek mümkün değildir" diyor.

Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır?

Sabahları evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmanın ekstra maliyetler doğuracağını ve doğal gaz kullanıcılarının alınacak önlemlerle faturadan yüzde 60’a varan tasarruf sağlayabileceklerine dikkat çeken uzmanlar, şu önerileri yaptıyor:

Kombimizi daha düşük bir ısıtma konumuna alabilir veya kombiye bağlı bir oda termostatı varsa bunun derecesi düşürerek kombinin gün içerisinde daha az çalışması sağlanabilirsiniz. Bu durumda ev tamamen soğumaz. Kombiyi tüm gün kapattığımız zaman hem evimiz hem de sistemde dolaşan ısıtma suyumuz tamamen soğuyacaktır. Akşam açtığınızda kombiniz evi istediğiniz sıcaklığa eriştirmek için fazla güç sarf edecek ve daha fazla yakıt tüketecektir. Bu bir tasarruf yöntemi değildir. Odaları tamamen soğutmaktansa belli bir sıcaklığa düşürerek daha faydalı bir ısıma sağlayabiliriz. Mantolama yöntemiyle ısı yalıtımı yapılmış bir bina yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Dış cephe yalıtımı yapılmadıkça doğalgazdan tasarruf etmek çok zordur. Genelde, tüm binaya uygulanması gerektiğinden, 1 daireye yapılamamaktadır. Bu nedenle, apartman sakinlerinin tamamının kararı ile uygulanmalıdır. Bir bilgi vermek gerekirse, mantolama ve yalıtım yaptıran binalarda doğalgaz faturaları yarı yarıya düşmektedir.Üstelik, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklar, hissedilmemektedir. Bu nedenle, apartman olarak anlaşıp yalıtım ve mantolama yapılmalıdır. Çift cam ve sızdırmaz kenarlı pencereler, evlerimizi peteklerin üstünü, yanını, sağını ve solunu eşyalarla kapatmayacak şekilde dekore etmek önemlidir. Ayrıca, peteklerin arkasından bir ısı kaybı olur. Bunlar da ısı yalıtım plakalarıyla engellenebilir. Oda termostatı vetermostatik vanalar kullanarak istediğimiz konfor sıcaklığında odalarımızı gereksiz ısıtmayarak da tasarruf elde edebiliriz. Her bir derecelik fazla ısıtma yüzde 6'lık ekstra bir maliyete neden olur. Örneğin 22 derecede tutmak istediğiniz bir odayı 25 dereceye çıkarırsanız yüzde 12’lik fazla bir faturaya neden olursunuz. Kış öncesi doğal gaz tesisatlarına, cihazlara ve bacalara bakım yaptırılması gerekir. Vatandaşların havalandırma menfezlerini kapamamaları gerekir. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için kesinlikle İGDAŞ’ın tesisatı işletmeye aldığı günkü şartları kesinlikle bozmaması ve değiştirmemesi gerekiyor. Kullanıcı doğal gaz tesisatına asla müdahale etmemeli, cihaz iptali ve ilavesi yapmamalıdır. Baca ve cihaz bakımını belli periyotlarla yaptırmalıdır. Hatalı işlem yapılırsa karbonmonoksit zehirlenmeleri, patlamalarla karşılaşılabilir.

Dış cepheye ısı yalıtımı doğalgazda tasarruf yaptırır mı?

Bina duvarları, ısı geçirgen yapıya sahiptir. Bu nedenle kışın içerideki ısıyı dışarı atma eğiliminde olduğu gibi yazın ise dışarıdaki kavurucu ısıyı ev içerisinde verme eğilimindedir. Dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile bu durum önüne geçilebilir. Dış cepheye ısı yalıtımı yaptırmak, ev içerisindeki ısının dışarıya kaçmasını engeller. Bu da doğal gaz kullanımının azalmasına yol açarak tasarruf sağlar. Dış cephe yalıtımında; taş yünü, EPS levha, XPS levha, ısı yalıtım sıvaları ve donatı filesi gibi malzemeler kullanılır. Bu malzemeler ısı geçirmez özellikleriyle ısı yalıtımında aktif rol oynarlar. Pek çok malzeme ısı yalıtımına ek olarak ses yalıtımı için de etkilidir.

Isı yalıtım levhası nasıl kullanılır?

Isı yalıtım levhaları, dış cephe yalıtımının yanı sıra arzu edilirse ev içerisindeki bazı kritik yerlerde de kullanılabilir. Özellikle radyatör arkasına yerleştirilen ısı yalıtım levhaları oldukça etkilidir. Radyatörler duvara çok yakın durduğu için, verdiği ısının bir kısmı doğrudan duvar tarafından emilir. Bu gibi kritik yerlere ısı yalıtım levhaları yerleştirmek, içerisinin çok daha hızlı ısınmasını ve çok daha az doğal gaz kullanılmasını sağlar.

Perde ve radyatör mesafesi doğru nasıl ayarlanır?

Radyatörün önüne sarkan perdeler, odanın hızlı ısınmasını engeller. Verilen ısı perde tarafından emildiği için doğal gaz sarfiyatı yüksek olur. Ayrıca bazı durumlarda yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle radyatörün bulunduğu duvara yaptırılacak perdeler, radyatör üstü tercih edilebilir. Radyatörün önüne sarkıtılması gerekiyor ise, radyatör ile perde arasında en az 50 cm mesafe olduğundan emin olunmalıdır. Yine de radyatörün çalıştığı sıralarda perdenin radyatörü kapatmayacak şekilde açılması doğal gaz tasarrufu için önemli bir yöntemdir.

Radyatörün önü açık mı olmalı?

Odanın ısınmasını sağlayan radyatörlerin mümkün olan en iyi performans ve en yüksek verimlilikte çalışabilmesi için önlerinde herhangi bir eşya olmaması gerekir. Bu noktada en sık yapılan hatalardan biri radyatörlerin önüne koltuk yerleştirmektir. Önünde koltuk olan radyatörün verdiği ısı, koltuk tarafından kesilir ve emilir. Bu da iç mekânın yeteri kadar ısınamamasına yol açar. Bu nedenle radyatör önüne koltuk konulmamalıdır. Radyatör verimli şekilde çalıştığı zaman, iç mekan çok daha hızlı bir şekilde ısınacak ve gereksiz yere doğal gaz sarfiyatı yapılmayacaktır.

Doğalgaz tasarruf vanası nedir?

Yapılan araştırmalar, termostatik vana kullanımının doğal gaz faturaları üzerinde % 30’a kadar varan tasarruf sağladığını gösteriyor. Termostatik vana, ortam ısısının muhafaza edilmesinde oldukça önemli rol oynayan akıllı bir vana türüdür. Termostatik vana, ısı derecesine göre doğal gaz kullanımını durdurur ve ihtiyaç olduğunda yeniden açar. Bu sayede oda içerisindeki sıcaklık her zaman sabit tutulurken, doğal gaz kullanımı sınırlı hale getirilir. Bu durum, doğal gaz kullanımından ciddi oranda tasarruf yapılmasını sağlar.

Kombiyi açıp kapatmak tasarruf için doğru bir yöntem mi?

Bazı kullanıcılar, kombilerin kapatılıp yeniden açıldığında daha tasarruflu olacağı yönünde yanlış bir inanışa sahiptir. Oysa ki bunun tam tersi şekilde kombiyi kapatmak evin soğumasına yol açarak ısıtma için yeniden daha fazla doğal gaz harcanmasına sebebiyet verir. Bu nedenle tatil gibi evden uzun süreli uzak kalınması gereken durumlar dışında kombi gün içerisinde kapatılmamalıdır. Evden birkaç saatliğine çıkıldığında kombiyi kapatmak yerine açık tutmak çok daha tasarrufludur. Evin var olan sıcaklığının kısık kombi derecesi ile muhafaza edilmesi, soğuk bir evin kombi tarafından soğutulmasından çok daha tasarruflu bir eylemdir.

Doğalgaz tasarruf cihazı nasıl kullanılır?

Doğal gaz tasarruf cihazı, kombilere takılan bir cihazdır. %15 ila %20 arasında tasarruf sağlayan bu cihaz, ısı verimliliğini arttırma prensibi ile çalışır. Tüm kombilerle uyumlu olan doğal gaz tasarruf cihazı, ısı verimliliğini %98’e kadar çıkartır. Bazı reklamlarda doğal gaz tasarruf cihazı ile %30 oranında tasarruf elde edildiği ifade ediliyor olsa da, doğal gaz tasarruf cihazının ortalama tasarruf oranı %18’dir.

Doğalgaz tasarrufu için hangi kombi kullanılmalıdır?

Kombi türleri, kendi içlerinde tasarruf yönünden farklılaşmaktadır. En tasarruflu kombi ise yoğuşmalı kombilerdir. Yoğuşmalı kombiler, diğer kombi türlerinin çoğuna göre %20 daha tasarruflu bir şekilde çalışır. Yoğuşmalı kombilerin diğer kombi türlerinden daha tasarruflu olmasının sebebi çalışma prensipleridir. Yoğuşmalı kombilerde atık gazın çıktığı yerde bir ısı eşanjörü bulunur. Bu eşanjör sayesinde gazdaki su buharı ayrıştırılarak enerji olarak yeniden kullanılır. Bu durum, doğal gaz kullanımını azalttığı için ciddi bir tasarruf sağlar.

Oda sıcaklığı kaç derece olmalı?

Oda sıcaklığı denildiği zaman pek çok kişinin aklına sabit bir sayı gelse de, ideal hava sıcaklığı bulunulan ortama göre değişiklik gösterir. Bu nedenle kombiler, evin tüm ortamlarında aynı derecede yanmamalıdır. Oturma odaları, salon, mutfak ve yatak odası için ideal hava sıcaklığı 20 derecedir. Antre ve hol gibi nispeten daha az kullanılan bölgelerde ideal hava sıcaklığı 15 derece iken, banyoda ise 24 derecedir.

Kombilerde ideal sıcak su kaç derede kullanılmalıdır?

Sıcak su üretimi için kombilerin pek çoğu 35 derece ile 65 derece arasında ayarlanabilmektedir. Mutfak suyu için su sıcaklığı 35-45 derece arası yeterli iken, banyoda ise 40 ile 55 derece arasında ayarlanmalıdır.

Doğalgaz tasarrufu yapılarak elektrik tasarrufu da yapılır mı?

Doğalgaz kullanan cihazlarla elektrik kullanan cihazlar genellikle birbirinden farklıdır. Örneğin lamba, televizyon, buzdolabı gibi cihazlar elektrikle çalışır. Doğal gazdan tasarruf ederek bu cihazların kullanımını azaltmak mümkün değildir. Ancak bazı durumlarda doğal gaz ve elektrik ortak kullanımı olabilir. Örneğin ısıtma için hem elektrik sobası hem de doğal gaz kullanımı tercih edilmiş olabilir. Bu tip durumlarda, yalıtım yöntemleriyle doğal gazdan tasarruf etmek aynı zamanda elektrik tasarrufu sağlayacaktır.

Doğalgaz fatura ödeme taksit sayısı kaç?

İGDAŞ'ın yaptığı yeni anlaşma uyarınca İstanbul'da yurttaşlar, doğalgaz faturaları taksitle ödeyebilecek. Faturaların kredi kartıyla vade farksız şekilde ödenebilmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı.

1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek.