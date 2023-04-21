DOĞAL GAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK? Hangi Tarihten itibaren Bedava Doğal Gaz verilecek?

Evlere ücretsiz/ bedava doğal gaz ne zaman, kaç ay verilecek? 25 metreküp doğal gaz kaç TL?, 1 ay ücretsiz doğalgaz Ne Zaman Faturaya Yansıyacak?

Ücretsiz doğalgaz faturası hangi ay gelecek? Doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazını devreye alma töreninde evlere bedava doğal gaz verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara müjdelediği açıklama sonrasında ücretsiz doğal gazla ilgili aramalar hız kazandı. Bu kapsamda, doğal gaza ne kadar indirim geldiği ve kaç ay ücretsiz verileceği merak konusu oldu. Peki, evlere ücretsiz/ bedava doğal gaz ne zaman, kaç ay verilecek? 25 metreküp doğal gaz kaç TL? İşte detaylar.

"Doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Ücretsiz doğalgaz faturası hangi ay gelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğal Gazının Devreye Alma Töreni'nde vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Karadeniz doğal gazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirimle ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Peki, Doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Ücretsiz doğalgaz faturası hangi ay gelecek?

Doğalgaz Hangi Tarihten İtibaren bedava ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğal Gazının Devreye Alma Töreni'nde vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Karadeniz doğal gazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirimle ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu ve sonunda karar verildi. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun 1 yıl boyunca aylık 25 metreküplük doğal gaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü. Ayrıca ilk ay doğal gaz kullanımı konutlarda bedava olacak. İşte detaylar...

25 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL?

1 yıl boyunca aylık olarak 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte vatandaşın faturasına 125-150 liralık indirim yansıyacak. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

ÜCRETSİZ/ BEDAVA DOĞAL GAZ KAÇ AY VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce verdiği müjde sözünü unutmadığını ifade ederek hanelerde mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması:

"Türkiye'nin imkanlarını milletimizin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözümüzü de burada unutmuyoruz. İşte Bugün. Bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimine denk gelen doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşülecektir.

Aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı ve olumlu bir şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun" dedi.

"1 AY BOYUNCA KONUTLARDA DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ OLACAK"

Bir ay boyunca faturalardan ücret alınmayacağı müjdesini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdide Karadeniz gazının mutluluğunu 85 milyon olarak doya doya yaşayalım diye bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.