Doğal gaz kesintisi ile ilgili önemli açıklama: Konutlara yansıyacak mı?

Doğal gaz kesintisi olacak mı? 10 gün süre ile doğal gaz akışında kesinti olacağı yönündeki açıklamaların ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İran'da doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 10 gün kısıtlama yapılacağı duyurulmuştu. Peki doğal gaz kesintisi konutlara yansıyacak mı?

CHP yandaşı Sedef Kabaş'ın canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığına yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Kabaş, Bakırköy Cezaevine konuldu. Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği sözün bir atasözü olduğunu söyledi.



"HAKARET ETME GİBİ BİR KASTIM YOKTUR"



Kabaş, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda ise hakaret kastı olmadığını savundu. Savcılıktaki ifadesini hakim karşısında da tekrar eden Kabaş, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim" dedi.



Suçlamayı kabul etmeyen Kabaş, serbest bırakılmasını talep etti.







HAKİMİ İKNA EDEMEDİ



Hakimlik ise Kabaş hakkında tutuklama kararı verdi. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, Kabaş'ın her ne kadar "Sayın Cumhurbaşkanını hedef alarak kullanmadım" şeklinde savunmada bulunmuş ise de dosyadaki video kaydının izlenmesi neticesinde hakimliğin aksi yönde kanaat oluştuğu vurgulandı.



Tutuklama kararında, "Müsnet eylemin televizyon programında gerçekleşmiş olması sebebi ve suçun nitelikli hâli kapsamına girdiği ve cezada aktarım öngörüldüğü hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlemiş olduğu hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu" kaydedildi.









CEZANIN ALT VE ÜST SINIRI



Kararda, ayrıca, "atılı suçun vasıf ve mahiyeti, eylemin nitelikli hâl ile düzenlenmiş olması karşısında kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varıldığı" belirtildi.



"Cumhurbaşkanına hakaret" suçu, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar" bölümünde yer alıyor. TCK'nın 299'uncu maddesinde, Cumhurbaşkanına alenen hakaret eden kişinin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı kaydediliyor.



CANLI YAYINDAKİ İFADELERİ



Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti. Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sözleri kamuoyunun tepkisini çekmişti. CHP yandaşı Sedef Kabaş'ın canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığına yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Kabaş, Bakırköy Cezaevine konuldu. Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği sözün bir atasözü olduğunu söyledi.



"HAKARET ETME GİBİ BİR KASTIM YOKTUR"



Kabaş, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda ise hakaret kastı olmadığını savundu. Savcılıktaki ifadesini hakim karşısında da tekrar eden Kabaş, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim" dedi.



Suçlamayı kabul etmeyen Kabaş, serbest bırakılmasını talep etti.





HAKİMİ İKNA EDEMEDİ



Hakimlik ise Kabaş hakkında tutuklama kararı verdi. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, Kabaş'ın her ne kadar "Sayın Cumhurbaşkanını hedef alarak kullanmadım" şeklinde savunmada bulunmuş ise de dosyadaki video kaydının izlenmesi neticesinde hakimliğin aksi yönde kanaat oluştuğu vurgulandı.



Tutuklama kararında, "Müsnet eylemin televizyon programında gerçekleşmiş olması sebebi ve suçun nitelikli hâli kapsamına girdiği ve cezada aktarım öngörüldüğü hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlemiş olduğu hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu" kaydedildi.





CEZANIN ALT VE ÜST SINIRI



Kararda, ayrıca, "atılı suçun vasıf ve mahiyeti, eylemin nitelikli hâl ile düzenlenmiş olması karşısında kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varıldığı" belirtildi.



"Cumhurbaşkanına hakaret" suçu, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar" bölümünde yer alıyor. TCK'nın 299'uncu maddesinde, Cumhurbaşkanına alenen hakaret eden kişinin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı kaydediliyor.



CANLI YAYINDAKİ İFADELERİ



Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti. Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sözleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.