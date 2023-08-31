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Diyarbakır'da sahte "şeyh" skandalı! Günde 300 kişiye muska yapıp ayda 1 milyon TL'nin üzerinde para kazanıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kendini "şeyh" olarak tanıtan bir şahsın, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu bir evde günde 300 kişiye muska yaptığı ortaya çıktı. Muska yazdırmak isteyenler yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor. Varlıklı kişilere de "VIP hizmet" adı altında muska yapan şahsın aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Diyarbakır'da sahte "şeyh" skandalı! Günde 300 kişiye muska yapıp ayda 1 milyon TL'nin üzerinde para kazanıyor
Kamusaati
Kamusaati
31 Ağustos 2023 Perşembe 20:22

Diyarbakır'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A., randevulu sistem ile günde 300 kişiye muska yapıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girerken, isteklerine göre yeşil renklisine 500 TL, beyazına ise 250 TL ücret ödüyor.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenler ile doluyor.

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor. Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

Eve günde 300 kişi geliyor. Gelenlerin çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Evde işi bitenler, kağıda yazılı muskaları karşıdaki iş yerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı olan ev, görüntülendi.

A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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