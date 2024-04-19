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Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı

Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı

Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
Admin
Admin
19 Nisan 2024 Cuma 16:17

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da büyükşehir belediyesi meclis salonunda bulunan Türk bayrağının kaldırılması dikkatlerden kaçmadı. Aynı salonda daha önce çekilen fotoğrafla yeni çekilen fotoğrafı yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, DEM Partili başkanın bu kararını sert bir dille eleştirdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.

SADECE BELEDİYEYE AİT BAYRAK KALDI

Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

"YAKINDA KAYYUM GELİR"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kararla ilgili "Sonra kayyum gelince de zırlıyorsunuz", "Saygı duymazlarsa kimsede onlara duymaz yakında kayyum gelir", "Bayrağa saygı duymayan yönetim, diskalifiye edilmelidir", "Kayyum is loading", "Zorla tahrik ediyorlar. Ayrışma politikasının üstüne ateşle gidiyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

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