Diyanet hac ve umre fiyatı 2022.. 65 yaş üstü hacca gidebilecek mi? Hac ve umre tarihleri belli oldu!

Diyanet hac ve umre fiyatları Suudi Arabistan'ın verdiği karar sonrasında yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı hac ve umre ibadetine ilişkin alınan kararları yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Peki, Diyanet hac ve umre fiyatı 2022 belli oldu mu? 65 yaş üstü hacca gidebilecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar..

Hac ve umre ziyaretinde bulunacak binlerce kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. Suudi Arabistan'ın verdiği karara göre bu yıl açılacak hac ziyaretleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı değerlendirmelerde bulundu. Ali Erbaş’ın başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı.

DİYANET HAC VE UMRE TARİHLERİ 2022

2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ HACCA GİDEBİLECEK Mİ? 2022

2020 yılında çekilen kuraların geçerli olacağını ancak 65 yaşını geçmemiş kişilerin bu kriterde yer alacağını bildiren Diyanet, bu yaş grubundaki hac yolcularının kayıt haklarının da ertelenebileceğini bildirdi. Toplantıda alınan diğer kararlar hakkında ise şu açıklama yapıldı:

"2022 yılı haccına ilişkin olarak; 2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi, kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının, 25 Nisan- 4 Mayıs arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması, 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi, 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların, talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır."

Diyanet işleri Başkanlığı umre organizasyonu ile ilgili olarak;

* Umre organizasyonunda otel, Oda Tercihli 1 ve Oda Tercihli 2 Konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi,

* Umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.