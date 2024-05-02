Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş

Kamuda tasarruf tedbirleri adım adım hayata geçerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracını değiştirdiği iddiası çok konuşulmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklama ile o iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada şehir içi ve şehir dışı ziyaretlerinde farklı araç kullandığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her fırsatta üzerinde durduğu kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu günlerde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yeni makam aracı olarak Audi 8 alındığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi

DİĞER ARAÇ SÜREKLİ ARIZA YAPIYORMUŞ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracı olarak TOGG'u kullandığına vurgu yapılan açıklamada, 2016 yılında başkanlığa tahsis edilen 2010 model araca dikkat çekildi. Söz konusu aracın ekonomik ömrünü tamamladığı, sürekli arıza yaptığı verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."