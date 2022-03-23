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Ders anlatan öğretmene saygısız davranış

Bir lisede, ders esnasında dans edip öğretmeninin yüzünü avuçları arasına alan öğrencinin görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

Ömer
Ömer
23 Mart 2022 Çarşamba 21:08

Sosyal medyaya düşen bir görüntü, gündem oldu…

Burası bir lise…

Öğretmen elinde kitabı ile öğrencilerine ders anlatıyor. Beyaz önlük giyen o öğretmenin yanına erkek öğrencilerden biri geliyor.

O sırada bir diğer öğrenci de kayıtta, "sensin" diyerek adeta tezahürat yapıyor.

ÖĞRETMENİNİN YÜZÜNÜ AVUÇLADI

Tamamen kitaba konsantre olan öğretmenin önüne geçen öğrenci, önce garip garip dans ediyor.

Bununla da yetinmeyen öğrenci, daha sonra iki elini kullanarak öğretmenin yüzünü avuçlarının arasına alıyor.

Neye uğradığını şaşıran öğretmen, geri çekiliyor ve öğrencisini uyarıyor.

Bu anlara tanık olan sınıfın geri kalanı da hiçbir şey olmamış gibi bakıyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler, sadece TikTok değil, diğer sosyal platformlarda da hızlıca yayılırken, öğrenciye büyük tepki gösterildi.

Çoğu kullanıcı, öğrencinin uzaklaştırma alması gerektiğini düşünürken, öğretmeni suçlayan da oldu.

Okullarda disiplinin kalmadığını savunanlar, “Öğretmenin de öğrencinin de bir ağırlığı olmalı” yorumlarında bulundu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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