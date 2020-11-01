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Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları Uçtu

Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları Uçtu İzmir'deki depremde kiralık evlere yaşanan talep sonrası bazı bölgelerde ev sahipleri kira fiyatlarını artırdı.

Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları Uçtu
01 Kasım 2020 Pazar 12:40

 Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları Uçtu

İzmir'deki depremde kiralık evlere yaşanan talep sonrası bazı bölgelerde ev sahipleri kira fiyatlarını artırdı.

 Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları Uçtu İzmir'deki depremde kiralık evlere yaşanan talep sonrası bazı bölgelerde ev sahipleri kira fiyatlarını artırdı.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı.

Halen binaların enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.

Birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı.

KİRALIK EV TALEPLERİ ARTTI

Bu durumun ardından depremzedeler; kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Sıcak havalardan soğuk havalara geçişin yaşandığı şu günlerde zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

Bazı deprem fırsatçıları ise durumdan faydalanmanın yolunu seçti.

Kiralık evlere talebin artması üzerine İzmir'de bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları artış gösterdi.

Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu.

Deprem sonrası İzmir de ev kiraları arttı #1

Deprem sonrası İzmir de ev kiraları arttı #2

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