Denizli'nin yeni başkanı devraldığı borçları afişe etti! Seçime 2 gün kala 6.3 milyona çiçek alınmış

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, 31 Mart'ta koltuğu devraldığı AK Partili Osman Zolan döneminden kalan borçları belediye binasına astığı dev pankartla ifşa etti.

DEVRALINAN TOPLAM BORÇ 11 MİLYAR LİRADAN FAZLA

Çavuşoğlu'nun "Bugün ödersek" ibaresiyle duyurduğu toplam borcun 11 milyar 130 milyon 969 bin TL olduğu görülürken, harcamalara ilişkin detaylar da pes dedirtti.

6.3 MİLYON TL'YE ÇİÇEK ALINMIŞ

Belediyenin yerel seçime 2 gün kala 29 Mart tarihinde 6.3 milyon TL'ye çiçek aldığı, seçimden 18 gün önce ise 1.7 milyon TL'ye lokma döktürdüğü ifade ediliyor.

KONSER İÇİN 23 MİLYON TL'LİK ÖDEME

Sözcü'de yer alan harcama dökümünde Emre Aydın-Emir Can İğrek konseri için 23 milyon 809 bin TL ödeme yapıldığı, 17 milyon 907 bin TL'ye çalı, 1 milyon 772 bin TL'ye yazlık çiçek ve 848 bin liraya da sanatsal lavanta figürünün alındığı görüldü.

PANKART BELEDİYE BİNASINA ASILDI

Afişte Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar 804 milyon 44 bin lira, DESKİ'nin ise 6 milyar 326 milyon 925 bin lira borcu bulunduğu belirtildi. Kredi borcu, vergi borcu, iller bankası, dünya bankası ve diğer borçlar da listede yer aldı.