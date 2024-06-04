DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti

Hakkari'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp, yerine kayyım atanmasına tepki gösteren partililerin protestoları gece yarısına kadar sürdü. Çok sayıda DEM Partili milletvekili ve belediye başkanı kente gelirken 12 ilde olası protestoları önlemek amacıyla eylem, etkinlik, yürüyüş ile açık hava toplantılarına yasak getirildi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran akşamı Van'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Kente çok sayıda DEM Partili belediye başkanı ve milletvekili gelerek belediye binası önünde yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi.

DEM PARTİLİLER HAKKARİ'YE AKIN ETTİ

Hakkari'ye gelenler arasında DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı M. Rüştü Tiryaki, Van milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Zülküf Uçar, Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Şırnak milletvekilleri Nevruz Uysal Aslan, M. Zeki İrmez, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak, Doğan Hatun, Mardin Belediye Eş Başkanı Devrim Demir yer aldı.

YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASINA İZİN VERİLMEDİ

Çok sayıda DEM Partili, belediye binası önünde yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Ancak devreye giren polis ekipleri buna müsaade etmedi. Uzun süre DEM Parti il binası önünde polis ekiplerince bekletilen DEM Partili milletvekilleri, daha sonra yapılan müzakere sonucu çarşı merkezinde yürümelerine izin verildi.

GEÇ SAATLERE KADAR OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Altay Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen DEM partililere, polis izin vermedi. Bunun üzerine partililer gece geç saatlere kadar oturma eylemi yaptı. Polis, kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken, belediye binasının bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.

12 KENTTE YÜRÜYÜŞ VE GÖSTERİ YASAĞI

3 kentte düzenlenen eylemlerde kalabalığa polis müdahale etti. 14 kişi gözaltına alındı. 2 polis yaralandı. 12 ilin valiliği gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin geçici süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasakların getirildiği iller ise Iğdır, Tunceli, Muş, Ağrı, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis, Van, Diyarbakır, Hakkari oldu.