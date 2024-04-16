0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
157
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Danimarka'da tarihi borsa binası alevlere teslim oldu

Danimarka'da tarihi borsa binası alevlere teslim oldu

Danimarka'da tarihi borsa binası alevlere teslim oldu
Admin
Admin
16 Nisan 2024 Salı 12:25

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası bu sabah bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlerle mücadele sürüyor.

KURTULMAYA ÇALIŞIRKEN TARİHİ TABLOLARI DA DIŞARI ÇIKARTTILAR

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasındaki yangının yerel saatle 08.00 sıralarında başladığı öğrenildi. Nedeni henüz bilinmeyen yangında alevlerin sardığı binanın simge kulesi yıkıldı. Yangından kurtulmaya çalışan binadakiler bir yandan da içeride bulunan bazı tarihi tabloları dışarı çıkarttı. Danimarka medyası, yangın nedeniyle binanın yakınındaki meydanın da boşaltıldığını aktardı.

YAŞANAN KORKU DOLU ANLARI ANLATTILAR

Bölge sakini Henrik Grage, borsa binasındaki yangını Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde 2019 yılında çıkan yangına benzeterek, "Bu bizim Notre-Dame'ımız" dedi.

SANAT ESERLERİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Tarihi 1625 yılına kadar uzanan bina, Danimarka parlamentosu Folketing'e ve kraliyet sarayı Christiansborg'a yakın mesafede bulunuyor. Bölge sakinleri, şu anda Danimarka Ticaret Odası'na ev sahipliği yapan borsadaki sanat eserlerini kurtarmak için ticaret odası müdürü Brian Mikkelsen ile çalışmalara katıldı.

Metin Akpınar'ın kızı "Ablamın babası ünlü bir gazeteci" dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi
Metin Akpınar'ın kızı "Ablamın babası ünlü bir gazeteci" dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi
0
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve görüntüleri paylaşan kardeşine dava açıyor
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve görüntüleri paylaşan kardeşine dava açıyor
0
İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi
İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.