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Cumhuriyet tarihinin Çokk kapsamlı borç yapılandırması ödemeleri için bugün son

Cumhuriyet tarihinin Çokk kapsamlı borç yapılandırması ödemeleri için bugün son

Cumhuriyet tarihinin Çokk kapsamlı borç yapılandırması ödemeleri için bugün son
Admin
Admin
03 Ağustos 2023 Perşembe 13:07

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son ödeme tarihi bugün sona eriyor. Vatandaşların saat 23.59'a kadar ödemelerini yapması gerekiyor. Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'nci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ile sigorta primi borçları için bugün son ödeme günü. Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü ise yarın.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı. SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart. Motorlu Taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü yarın.

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