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Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir'de
29 Ekim 2020 Perşembe 12:43

 Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir'de

 Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir'de   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

ÇELENK BIRAKILDI

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti.

Törenin ardından, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhuriyet in 97. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir de #1

Cumhuriyet in 97. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir de #2

Cumhuriyet in 97. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir de #3

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