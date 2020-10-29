 Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir'de

Bu yıl 97. yıldönümünü karşıladığımız Cumhuriyet Bayramı, yayınlanan 29 Ekim mesajları ve sözleri ile sosyal medyada kutlanmaya başladı. TBMM'nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal’in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlendi, böylece ülkemizin en önemli milli bayramı kutlanmaya başlandı. Bu anlamlı gün için en özel 29 Ekim mesajları derledik.