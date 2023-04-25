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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hürjet paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hürjet paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Kamusaati
Kamusaati
25 Nisan 2023 Salı 15:01

Türkiye, savunma sanayisinde her geçen gün yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Başarılı bir şekilde tamamlanan çalışmalar, adından da söz ettirmeyi başarıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hürjet Projesi'nde, ilk uçuş gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hürjet'in ilk uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı:

"Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun!

Hürjet projesi

TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, daha önce piste çıkmıştı.

Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

F-5 uçaklarının yerini alacak

Hürjet projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.

Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

2025 yılında envantere girecek

Projenin sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.

3 tona yakın faydalı yük taşıyabilecek

Hürjet, 45 bin fit irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek.

Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile Hürjet, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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