Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı: İşte 67. Hükümet'in bakanları

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in TBMM'de ettiği yemini yanlış okuduğu gerekçesiyle tekrarlaması istendi. Gökçek'in ikinci tekrarında yemini kabul edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökçek, "PKK terör örgütü marşı okumak kayyum atama nedeni değildir diyen CHP'li Murat Emir'in itirazı üstüne yemini tekrar okudum. Keşke Murat Emir bu hassasiyeti Mustafa Kemal'in it sürüleri diyenlerle kol kola girerken de gösterseydi" ifadelerine yer verdi.