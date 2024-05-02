Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. Merakla beklenen görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.

Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde.

Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliğinde...

8 yıl sonra bir araya geldiler

AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya geldi.

Saatler 16.03'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Özel'i AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş kapıda karşıladı. Özel ve beraberindekiler karşılamanın ardından içeriye geçti.

Görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesi saat 16.04 sıralarında başladı.

Zirvede Özgür Özel'e CHP'yi temsilen İstanbul Milletvekili Namık Tan da eşlik ediyor.

Yazılı açıklama yapılması bekleniyor

Görüşmenin baş başa yapılacağına vurgusu yapılırken iki ismin görüşmeye dahil olmasa da konuşulanları yazılı olarak kayda geçirmesi bekleniyor.

Süreç bayram telefonu ile başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.

Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

Gündem yeni anayasa

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa.

Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verecebileceği inancındayım" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması olacak.

Öte yandan belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler gündemindeki diğer başlıklar olacak.

CHP eski genel başkanlarıyla görüştü

Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

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