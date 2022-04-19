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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı'nın kimlik kartlarını paylaşan İbrahim Haskoloğlu gözaltında

Geçtiğimiz günlerde e-Devlet ve e-Nabız'dan verilerin sızdırıldığını iddia eden gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Haskoloğlu, söz konusu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı'nın kimlik kartlarını paylaşan İbrahim Haskoloğlu gözaltında
Ömer
Ömer
19 Nisan 2022 Salı 13:33

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

KİŞİSEL BİLGİLERİ İLLEGAL ŞEKİLDE ELE GEÇİRDİ

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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