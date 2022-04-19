Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı'nın kimlik kartlarını paylaşan İbrahim Haskoloğlu gözaltında

İngiltere'de bir sağlık kuruşu tarafından 86 ülkenin verileri incelenerek, "Ülkeler arası erkek cinsel organ boyu" listesi oluşturuldu. 6.93 inç yani 17.52 cm ile Ekvador'un zirvede yer aldığı listeye Türkiye ise 5.5 inç yani 13.97 santim ile son sıralardan dahil oldu.