Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

EFES-2024 Tatbikatı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi. Erdoğan, "Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gündüz safhası denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı. Tatbikatı takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

"HAREKETE GEÇMEKTEN YİNE ÇEKİNMEYİZ"

Erdoğan açıklamasında "Bize uzatılan eli havada bırakmayız. Bizimle iş birliği isteyen herkesle bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız. Dostlarımızın sayısını çoğaltmak için pek çok adım attık. Türkiye küresel gelişimlerin uzağında bir ülke değildir. Çatışmaların ve krizlerin en yoğun yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya Ukrayna savaşı üçüncü yılına girdi. İstanbul süreci ile barışı tesis etme çabamız savaş lobileri tarafından engellendi. Ekonomik maliyeti artan bu savaşın ne zaman sona ereceğini kimse bilmiyor. Suriye'de hala kaos hakim. Örgütün Suriye uzantısı teröristan kurma hedefi ile bölge halkı üzerindeki tehditlerini yoğunlaştırdı. Haraç vermeyenlerin öz topraklarından sürülmesinden çocuk askere kadar her yola başvuruyorlar. Bölgemizi hedef alan sinsi planın olduğu anlaşılıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne dair eylemleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve Kuzey'inde örgütünün teröristan kurmasına asla izin vermeyecek. Ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumda harekete geçmekten yine çekinmeyiz" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları işe şu şekilde;

"EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki tatbikatımıza kendi askerlerimizin dışında 45 farklı ülkeden 2 bine yakın dost personel katılıyor.

Misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz EFES-2022 Tatbikatı'na katılan ülke sayısı 37 idi. Tatbikata olan ilginin bu sene her düzeyde arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İki safha halinde toplam 11 bin askeri personelin katılımıyla 25 Nisan'dan beri icra edilen tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum.

EFES-2024 Tatbikatı'nda hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryo ile icra ediliyor. Tatbikatın birleşik ve müşterek harekatın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda ordumuzun kabiliyetlerini artıracağına inanıyorum. Siber savunmada ve siber güvenlik başlıklarında farkındalığın gelişmesine katkı yapacağı kanaatindeyim.

33 FARKLI SİLAH, ARAÇ VE SİSTEMİN DENEMESİNİ YAPACAĞIZ"

Envantere yeni giren yerli ve milli sistemleri de yine tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. Tatbikatta 33 farklı silah, araç ve sistemin ilk kez denemesini yapacağız. Tatbikata kamu kurumları ile sivil sanayi kuruluşları da dahil edildi. Biz savunma sanayii dahil ilişkilerini kazan-kazan anlayışı ile geliştirmeye çalışan, bunun mücadelesini veren bir ülkeyiz. Savunma sanayii alanında sahip olduğumuz yetenekleri dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyduk.

Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Aynı zamanda 10 milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladık. Bugün 50 ülke Türk şirketlerinin ürettiği insansız sistemleri kullanıyor. EFES-2024 Tatbikatı'nı savunma sanayiindeki tecrübemizi dostlarımızla paylaşma anlayışımızın yeni bir sembolü yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Tatbikat programındaki savunma sanayii ürünleri sergisinde yer alan silahlar, araçlar ve sistemler ülkemizin ulaştığı noktayı ortaya koymaktadır.