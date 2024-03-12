Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son seçimim" dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Son seçimim" mesajına Bakan Tunç'tan ilk yorum geldi. Tunç, Meclis seçimlerinin yenilenmesi durumunda Erdoğan'ın üçüncü kez adaylık hakkına sahip olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini kastederek "Son seçimim" ifadesini kullanmıştı. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te erken seçim kararı alınması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olabileceğini belirtti.

"3. DÖNEM İÇİN ADAYLIK YOLU AÇILIR"

Tunç, "Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir ama 116. maddenin 3. fıkrasında da eğer TBMM Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'de 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır." ifadelerini kullandı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(1 kişinin öldüğü trafik kazası sonrası kaçan Eylem Tok'un oğlu için iade talepnamesi) Soruşturma devam ediyor. ABD ile adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İade talebinde bulunduk, iade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımız da gönderdik. Bugün cevabi yazı geldi. Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var, tamamladık. Süreci takip ediyoruz.

Hem diplomatik yollardan iadesini talep ediyoruz hem de Interpol aracılığı ile bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama devam etsin. Bu dosya kapsamında 2 gözaltı gerçekleşti. Olay yerine gelen ve sorasında havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı.

CHP'YE PARA SAYMA SORUŞTURMASI

Dün sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında bu görüntüler yayınlanınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli soruşturma başlattı. O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı.

Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bir açıklama yapıldı, partiye yapılan bağış olduğu söylenildi. Bağışın da kuralları var, siyasi partiler kanununa göre bağışın şekli miktarı bellidir. Yani savcılık bu paranın kaynağını elbette ki soracaktır. Tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Lehte ve aleyhte çok beyan var.

Eğer bir suç varsa, bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığımız bu konuda soruşturmayı başlatmıştır. Suç unsuru var mı yok mu tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bunu da biz titizlikle takip ediyoruz."