Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü

Asrın felaketinden sağ kurtulan depremzedeler için CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kapılarını açmıştı. Ancak ne hikmetse seçim sonrası o kapılar kapandı… Otellerde kalan depremzedelere “Boşaltın” tebligatları gitti. Bu skandal tavır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u da kızdırdı.