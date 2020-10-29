0
0
0
0
0
0
0
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmektedir
29 Ekim 2020 Perşembe 12:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmektedir

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar kararlılığımızı daha da artırmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zatıalinizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

"KARARLILIĞIMIZ DAHA DA ARTIYOR"

Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktadır.

"ORTAK GELECEĞİMİZE DOĞRU YÜRÜYORUZ"

Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmektedir #1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmektedir #2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmektedir #3

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber