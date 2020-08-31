Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'da: Artık uzay ligindeyiz

Son 18 yılda savunma sanayisinin önemli bir noktaya gelmesi için çabaladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Artık uzay ligindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Son 18 senede savunma sanayisinin ayağa kalkması için uğraştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “'Artık uzay ligindeyiz.” diye konuştu.

MALAZGİRT NASIL BİZİMSE ÇANAKKALE DE ÖYLE BİZİMDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

“30 Ağustos bağımsız ve şeref için bir milletin neleri göze alabileceğinin en büyük göstergesidir.

98 yıl önce her türlü yokluğa rağmen şehitlerimizin kanlarıyla kazanılan bir zaferi kutluyoruz.

Malazgirt nasıl bizimse Çanakkale de öyle bizimdir.

2023'te yüzüncü yaşını kutlayacağımız Türkiye, bu topraklarda kurulan ilk değil sonuncu ülkedir.

Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanların oyunlarına bugüne kadar gelmedik, asla fırsat vermedik.

İHA VE SİHA ÜRETİMİNDE DÜNYANIN İLK 3-4 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ

Türkiye adeta kastılı bir şekilde yurt dışına bağımlı konuma getirilmiştir. 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi eleştiren kişiler aynı sığ insanlardır.

Son 18 senede bu kayıpları telafi etmenin mücadelesini verdik. Adeta felç olmuş savunma sanayisinin ayağa kalkması için uğraştık. Kendi imkanlarımızla imal edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan almama politikası güttük.

Bugün 700'e yakın savunma projesi yürütülüyor. Sektördeki firma sayımız bin 500'e yaklaştı.

İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biriyiz. Sınır ötesi operasyonları başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini de vermek istiyorum.”

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