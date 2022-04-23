Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi

İstanbul'da öğrencilerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi ve burs ödemelerinin mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatırılacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan programı tüm hızıyla devam ediyor.

Erdoğan, bugün İstanbul'daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

İftar yemeği sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere burs ve kredi ödemeleriyle müjde verdi.

"Kredi burs ödemelerini ayın 25'inden itibaren yatırıyoruz"

Erdoğan, "Kredi- burs ödemeleri 1'i ile 10'u arasıydı. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum"

"Bizim okul hayatımız Türkiye'nin ekonomik, siyasi açıdan çalkantılı bir döneminde geçti. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık. Siz Teknofest kuşağınız. 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum.

"81 ilin 81'inde de üniversite var"

Ülkemizde üniversite kapılarında öyle bir yığılma vardı ki. On öğrenciden biri girebiliyordu. Şimdi öyle değil, onda on. Açıkta bırakmıyoruz kimesyi. Üniversite sayısı 207'ye çıkardık. 81 ilin 81'inde de üniversite var."