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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde'yi bugün saat 15.00'da açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklayacak? Erdoğan müjdeyi açıkladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi kaçta açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen müjdeyi yarın 15:00'te açıklayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde'yi bugün saat 15.00'da açıklayacak
21 Ağustos 2020 Cuma 00:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, cuma günü bir müjde vereceğini söyleyerek, "Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MÜJDE'Yİ 15:00'TE AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin heyecanla beklediği o müjdesini yarın 15:00'te yapacağı konuşmada açıklayacağı bildirildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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