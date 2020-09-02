Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

ANKARA'NIN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede Yavaş'ın, Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeleri aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önceden randevulaşan Yavaş, belediyenin 11 projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Diğer yandan, 20 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek olan Ankapark'ın da gündeme geldiği öğrenildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiştir. Toplantıda Başkent Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü’nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı’nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı’na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmiştir. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur.

Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Ankara’nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ayrılmıştır."