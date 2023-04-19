Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kira artışlarında fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehirlerdeki kira sorunlarına değinerek, "Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme yönelik soruları yanıtlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı önemli açıklamalarda fahiş kira artışlarına yönelik de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında şöyle dedi:

"Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz"

"Büyükşehirlerde kira sorunlarını görüyoruz. Bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Seçimden sonra yasal zeminde adımlar atacağız.



Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz."

"Tünel kalıp sistemiyle temelleri atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Daha önceki afet tecrübelerimizle deprem bölgesinde süreci hızla tamamlayacağız. Tünel kalıp sistemiyle temelleri atıyoruz. Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önce bunu İzmir'de, Elazığ'da yaptık. Şehirlerimizde inşa edilen yeni yerleşim alanlarıyla yeni cazibe merkezleri ortaya çıkıyor böylece ev sahibi olmak da kiralık da kolay hale geliyor."

"İstanbul'a ilave bir nüfus gelmeyecek ve yeni nüfusa da izin vermeyeceğiz"

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul'da 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında.

Bugün 39 ilçede 412 milyon metrekare büyüklüğe sahip kentsel dönüşüm

sürecini sürdürüyoruz. 93 bin konutun yapımı devam ediyor. Şimdi rezerv

alan çalışması yapıyoruz. 1 milyonluk bir rezerv alan planlıyoruz. Bu

yerleşimler uydu kent modeli olacak. 130 milyon metrekare yere

ihtiyacımız var. Bakanlığımız yerleri belirledi. Bu alanda yapılacak

konutlar sadece riskli yapıda olan vatandaşlarımız için kullanılacak.



İstanbul'a ilave bir nüfus gelmeyecek ve yeni nüfusa da izin

vermeyeceğiz. 500 bin konu yerinde dönüştüreceğiz. Sağlıksız konutları

dönüştürürken boşalan alanları da yeşil alanla dolduracağız. Şehrin

havasını temizlemek zorundayız. Siz şimdi gidip Londra merkeze

gidemezsiniz belli bir bedeli vardır. Bu proje için 5 yıllık bir plan

hazırladık. Marmara'yı her alanda daha da geliştireceğiz. İstanbul

mekansal strateji planını hayata geçiriyoruz. Rezerv şehirlerimizi

deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde yapacağız. İzmir'de de benzer bir

projemiz olacak."

"40 yıllık siyasi hayatım hep böyle bir yoğunlukta geçti"

"Bizim için siyasette bugüne kadar hiç durmak, duraksamak olmadı. 40 yıllık siyasi hayatım hep böyle bir yoğunlukta geçti. Eşim ve çocuklarım da bunu benimle birlikte yaşadı.



Bayramın ikici ve üçüncü günü deprem bölgesinde olacağız. Konut teslimi programlarımız var. İftar sofralarında depremzede kardeşlerimizle olduk. Köy evlerini teslim edeceğiz. Devlet halkı için var. Biz bu evlerin benzerlerini Manavgat'ta da yaptık. Başta inanmıyorlardı bize."

"Teröristlerin savunduğu 7'li masa var, diğer tarafta milleti için çalışan Cumhur İttifakı var"

" 'Bay Bay Kemal' senin devlet diye bir derdin var mı? Bir tarafta şu anda terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla iş yapan, Kandil'deki teröristlerden haber gönderen teröristlerin savunduğu 7'li masa var, diğer tarafta milleti için çalışan Cumhur İttifakı var. TCG Anadolu'yu milletimize anlatıyoruz, insanlar çıkıp üzerine bize dua ediyorlar. Ama bunlar çıkıyorlar Togg maket, TCG Anadolu maket diyor. Bir kere de teşekkür edin."

"Uçak gemimizi daha da büyütüp denizlerdeki gücümüzü artıracağız"

"Bizim savunma sanayiimizde bu kadar hijyen koşuluna dikkat edilen bir gemi olamaz. Her yeri pırıl pırıl. 1300'ün üzerinde personeli var. Mavi denizlere açılacak oradan Türk'ün gücünü dünyaya haykıracak. Bununla da yetinmiyoruz, İspanya ile görüşüyoruz. İngilizlerle de görüşüyoruz. Şimdi bunun 2 katı büyüklüğündekini yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyütüp denizlerdeki gücümüzü artıracağız. Barbaros'un torunları gücünü Barbaros'a gösterecek."

"Biraz yüksek enflasyon ama buralara kadar indi, daha da inecek"

"Ekonomiden zerre kadar alakası olmayan kişilerin bir tanesi 'Bebecan'dır. Davos'ta bir görüşme yaptık dedim ki İMF'ye 'Sen bize elemanlarını gönderiyorsun. Ama bu elemanlar bizi yönetemezler. Başbakan benim Türkiye'yi ben yönetirim' dedim. Biz 2013 civarı İMF'nin ipini kestik. O zaman bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar liraydı. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi hava atıyor. Son imzayı koyan başbakandır sen kimsin? Bunlar varya bunlar ben 6 sıfırı atacağız dediğim zaman 'olmaz' diyenler. Hatta bazı köşe yazarları 'Taksim'e çıkıp anırırım' diyorlardı. 2013'ten sonra IMF ile işi bitirdik. CHP'nin çok övdüğü bir zat var, otel kapılarında İMF ile görüşmeler yaptılar. Dediler ki 'IMF'den mali destek almalı'. Biz borçlanmadık da battık mı? Ne oldu bizi batırabildiler mi? Faizi düşüreceğiz dedik ve düşürdük. Ne oldu? Battık mı? Bu arada enflasyon da düşüyor. Biraz yüksek enflasyon ama buralara kadar indi, daha da inecek. Bizim için önemli olan düşük faizle yüksek yatırım. Haklılığımız dünyada takdir ediliyor."

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