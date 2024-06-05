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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Eski Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti. Saat 17.00'de başlayan görüşme öncesi, iktidar kanadından Akşener'e "Yeni anayasa süreci içerisinde yer alır mısınız?" teklifinin gittiği konuşulurken, Akşener'in de belli başlı şartlar sunduğu ve kabul edilmesi durumunda bu teklife "Evet" yanıtını vereceği iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Eski Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
Kamusaati
Kamusaati
05 Haziran 2024 Çarşamba 20:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un duyurduğu, saat 17.00'de başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

KAYIPTI, CENAZEDE ORTAYA ÇIKTI

İYİ Parti kurultayından sonra pek ortalarda görünmeyen eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmış, uzun zaman sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenmişti. Akşener'in yeniden göz önüne çıkmasıyla kulisler de hareketlendi. Genel başkanlık görevini bıraktığı gün İYİ Parti ile tüm ilişkisini kesen Akşener'in yeni dönemde devlet yönetiminde görev alabileceği öne sürüldü.

YENİ ANAYASA İÇİN ÇALIŞMAYA "EVET" DİYECEK İDDİASI

İktidar kanadından Akşener'e "Yeni anayasa süreci içerisinde yer alır mısınız?" teklifinin gittiği konuşulurken, Akşener'in de belli başlı şartlar sunduğu ve kabul edilmesi durumunda bu teklife "Evet" yanıtını vereceği iddia edildi. Kulisler bu iddiayı konuşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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