Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün tedavi gördüğü hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Eski İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı.