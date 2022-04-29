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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın umre ziyaretinden özel kareler

Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretlerinin ardından umre yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe'ye girdiği ve ibadet yaptığı anlardan özel kareler kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın umre ziyaretinden özel kareler
Kamusaati
Kamusaati
29 Nisan 2022 Cuma 10:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetine icabet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinin ardından Müslümanların kıblesi olan Kabe'yi de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke şehrinde ihrama girerek umre yaptı. Kabe'nin içinde dua etti.

Sevgi gösterisiyle karşılandı

Beraberindeki heyetle birlikte umre yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki Müslümanlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın umre yaptığı sırada çevresindekiler tarafından özel kareleri alındı.

Bakanlar da eşlik etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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