Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul eski günlerini mumla arıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan aynı ayarda yanıt

YENİDEN İSTANBUL İTTİFAKI OLUR MU?

İmamoğlu'na İYİ Parti ile yeniden bir İstanbul ittifakı olup olmayacağı da soruldu. İBB Başkanı şunları söyledi: "Son söz söylenmeden İstanbul ve Türkiye'nin lehine olacak her şeye açığım. Akşener'le konuşmamızda da verimli ve pozitif bir sohbet yaptık. Son söz söylenene kadar her şey konuşulmalıdır. Ben bu noktada gelin İstanbul'da konuşalım deme hakkına sahip değilim. Ben sadece Sayın Akşener'le iyi niyet dili ile bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir iş birliğinin de olabileceğini düşünüyorum."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği "İstanbul eski günlerini mumla arar haline geldi." sözlerine sert yanıt verdi. 300 metrobüs için hazırlanan kredinin yıllardır Erdoğan'ın masasında olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bir mum yollayalım göremiyorsa artık görüp imzalasın. Bizi engellemesin." dedi.