Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar

Şanlıurfa mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun adını anons etti. Erdoğan'ın anonsuyla birlikte alandaki bazı vatandaşların Delioğlu'nu yuhalaması dikkat çekti.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine alandaki bazı vatandaşların AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nu yuhalaması damga vurdu.

AKILLARA "CEKET" VAKASINI GETİRDİ

Şanlıurfa'da seçmenin büyükşehir adayı Zeynel Abidin Beyazgül'den memnun olmadığı uzun süredir konuşuluyordu. Bugün miting alanında İl Başkanı Delioğlu'nun yuhalanması da "Şanlıurfa'da ikinci ceket vakası mı yaşanacak?" sorusunu gündeme getiriyor.

Peki nedir bu ceket vakası?

Hatırlanacağı üzere 2004 yılında Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'nin adayı olarak girdiği seçimde yüzde 60'lık kesimin desteğini alarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak AK Parti, 29 Mart 2009 yerel seçimlerindeaday olarak Mehmet Oymak'ı belirledi. Temayül yoklamalarında öne çıkan ve halkın aday olarak yeniden görmek istediği Fakıbaba'nın üzeri çizildi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekillerinden bazıları "Ceketimizi aday yapsak Urfa'da kazanırız" diyerek halkın tercihlerini önemsemediğini ve AK Parti için oyların "çantada keklik" olduğu imajını verdi.

Milletvekillerinin bu yaklaşımına tepki gösteren bazı Urfalılar, evlerinin balkonlarına "ceket" asarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Urfa seçim mitinginde ise ceket sallayarak tepkilerini gösterdi.

İşin finalinde bağımsız olarak seçime giren Fakıbaba, oyların yüzde 44'ünü alarak yeniden başkan seçilmişti. Böylece AK Parti, hatalı tercihle en büyük kalelerinden biri olan Şanlıurfa'ya kaybetmiş oldu. Bu olayda Türk siyaset tarihinde "Ceket" vakası olarak yerini almış oldu.