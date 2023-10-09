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Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi açıkladı

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için 1 defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
09 Ekim 2023 Pazartesi 21:47

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kabine toplantısında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere müjdenin Kabine toplantısının ardından duyurulacağını açıkladı.

Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Kasım ayında 5 bin TL hesaplarda

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere 1 defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapılacağını açıklandı.

O açıklamada şu cümleler aktarıldı;

Emeklilere, 1 defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup çalışmaya devam edenleri devre dışı bırakıyoruz. Ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibarıyla yatırılacak.
Yıl başında emeklilerin durumunu yeniden değerlendireceğiz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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