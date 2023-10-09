Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi açıkladı

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için 1 defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kabine toplantısında.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere müjdenin Kabine toplantısının ardından duyurulacağını açıkladı.
Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş sona erdi.
Kasım ayında 5 bin TL hesaplarda
Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere 1 defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapılacağını açıklandı.
O açıklamada şu cümleler aktarıldı;
Emeklilere, 1 defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup çalışmaya devam edenleri devre dışı bırakıyoruz. Ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibarıyla yatırılacak.
Yıl başında emeklilerin durumunu yeniden değerlendireceğiz.