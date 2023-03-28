Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

Cumhur İttifakı'nda kritik zirve gerçekleştirildi...

Daha önce seçime bağımsız gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi, geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi böylelikle MHP ve BBP'nin ardından Cumhur İttifakı'na katılan dördüncü parti olmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 16.10 sıralarında başladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Görüşme öncesi iki lider kameralar önünde tokalaşarak poz verdi.

İki lider, karşılamanın ardından görüşmeye geçti.

Görüşmenin ana gündem maddesinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler oldu.

Basına kapalı gerçekleştirilen zirve yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar geçirerek uğurladı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Fatih Erbakan, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Erbakan'ın konuşmalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Biraz evvel sayın Cumhurbaşkanımız partimizin genel merkezine ziyarette bulundular. Kendilerine en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikri alışverişinde bulunuldu. Geçen hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı belirtmiştik. 14 Mayıs'ta kendi logomuzla, adaylarımızla seçimlere gireceğiz, ancak Cumhur İttifakı çatısı altında Yeniden Refah Partisi olacak. İnanıyoruz ki ülkemizin, milletimizin hayrına olan ilkelerimiz ortak hedeflerimiz haline dönüşecektir.

Biz Milli Görüş hareketi olarak hayra vesile olan şerre engel olan bir siyasi anlayışı ortaya koymuş bir hareketiz. Bundan böyle de aynı olacaktır. Bu hassasiyete sahip bir parti olarak geldiğimiz noktada, altılı bir kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Bununla birlikte ilkelerimizden de taviz vermeyeceğiz. Bu prensiplerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Milli, yapıcı muhalefetimizi daha da güçlü şekilde, Meclis çatısı altında devam ettireceğiz.