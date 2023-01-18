Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için 14 Mayıs mesajı

Kocaeli'deki bir halk otobüsünde yaşanan korkunç olay gündem yarattı. Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre kendisini beklediği durakta geç fark eden otobüs şoförüne sinirlenen bir yolcu, yumruklarla saldırdı. Şoför "Kurban olayım canım benim" diyerek dil dökse de saldırıya uğramaktan kurtulamadı. Darp anı kameraya yansırken, şoförün yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü. Öte yandan şoföre saldıran E.B. yakalanarak tutuklandı.