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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için 14 Mayıs mesajı

Seçim tarihine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in 73 yıl önce seçildiği tarih olan 14 Mayıs'ı ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için 14 Mayıs mesajı
Kamusaati
Kamusaati
18 Ocak 2023 Çarşamba 16:43

Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor...

2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi için milyonlar oy kullanacak.

Seçim günü ise merak konusu olan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Seçim tarihine ilişkin kritik açıklama, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Adnan Menderes'e atıf yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrat Parti Lideri Adnan Menderes'in, "Yeter! Karar milletindir" sloganıyla CHP'nin tek parti dönemine son verdiği 14 Mayıs 1950 tarihindeki seçimlere atıf yaptı.

Seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin açıklamaları şu şekilde: 

"Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır"

Siyasetin günlük hercümerci içinde insanların söyledikleri sözler elbette önemlidir. Asıl belirleyici olan aynı insanların sandık başına gittiklerinde geleceklerine karar verirken nelere bakacakları, neleri dikkate alacaklarıdır. Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır.

"2023'te milletimizin desteğine talibiz"

"Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştik. Şimdi 'Yeter. Söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz."

"Milletimiz bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir"

Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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