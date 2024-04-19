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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum
Admin
Admin
19 Nisan 2024 Cuma 16:08

Fenerbahçeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK'da, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" şeklinde bir espri yaptığı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MKYK Toplantısında, 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler ve CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair analizler ele alındı.

ANALİZ ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; MKYK'da CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair ilçe ilçe analiz yapılması önerisi getirildi. Öneri Erdoğan tarafından da kabul edildi.

"FENERBAHÇELİ DEĞİLİM"

Spordaki son gelişmelerin de konuşulduğu toplantıda Fenerbahçeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK'da, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" şeklinde bir espri yaptı.

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