Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan'a sert tepki

"SİHA'lara dokunacağız" söylemleri ile son zamanların konuşulan ismi Ali Babacan'a en yetkili ağızdan cevap geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 sene yanımdaydın ama benden bir şey alamamışsın" dedi.

Siyasette yeni tartışma konusu Ali Babacan’ın iddiaları…

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Baykar’a devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne sürdü, “SİHA’lara dokunacağız.” dedi.

Babacan’a en sert tepkilerden biri, bugün AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

"15 sene yanımdaydı, bir şey alamamış"

Cumhurbaşkanı, “Ne diyorlar; yok geleceklermiş de, bunlara hesaplarını soracaklarmış. Yahu sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımdaydın ama benden bir şey alamamışsın. 15 sene... Yanında bir tanesi daha var. O da öyle.” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarının öne çıkan diğer kısımları şu şekilde:

"Çamur siyaseti yarışına girdiler"

“Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ülkemizde bir kesim var ki; attığımız her adımda karşımızda oluyor. 6'lı masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin çamur siyaseti yarışına girmesini esefle takip ediyoruz. Bunlar masa kaosunun arkasına geçemiyor. Bu çarpık zihniyet hep vardı. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken, düşmanın değirmenine su taşıyanları iyi hatırlıyoruz. Tabii insan bir ülkenin ordusu, komutanları, savunma sanayii ürünleri kimler tarafından neden hedef alınır diye düşünmeden edemiyoruz.

"Savunma sanayisine ancak rahatsız olan saldırır"

Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Mesela Yunanistan'ın bu konudaki feveranlarını yersiz bulmamıza rağmen anlıyoruz. Darbe yapan alkışlayanların orduya düşmanlıkları normaldir. Bunların son hedefi Baykar şirketi oldu. Savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Sinsi niyetlerini gizleyebileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya hak ettiğini vermek sorumluluğumuzun gereğidir. ATAK helikopterleri Türkiye'nin kendi ürünü olarak yapılıyor.

"Muhalefetle uğraşmaktan yorulduk"

Şimdi biz Gökbey helikopterini üretmenin adımlarını atıyoruz. Bush'a 'İnsansız hava aracı verecektiniz?' dedik. Bunlardan 2 günlüğüne İHA'yı aldık. Bu ziyaretimin ardından Özdemir Bey ile bu adımları attık. Süratle İHA'yı ürettiler. Çocuklar AKINCI'yı ürettiler. Şimdi savaş uçağı noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar. Olay sadece savaş aracı değil. Bunun ürünlerini de üreteceksin. Ülkemiz bu mühimmatı da üretmeye başladı. Biz Türkiye'deki bu muhalefetle çok uğraştığımız için adım atmakta zorlanıyoruz. En son Arifiye'de obüslerin teslimine gittik. Düşünebiliyor musunuz? Muhalefetin başındaki adam komutanlara 'siz siyasetçi değilsiniz' diyor.

"Öyle bir düzeye ulaştık ki..."

Alkışlanan fırtına obüslerimiz, konuşan başkomutan. Sen haddini bil. Savunma bakanlarımıza ve komutanlarımıza hakaret edemezsin. Kalkıp bizim şanlı ordumuzun komutanlarımıza saldıramazsın. İşin hukuki boyutu devam edecek. Türkiye artık büyüdükçe birileri rahatsız oluyor. Adım adım savunma sanayimizi büyüttük, güçlendirdik. Kimlerin ülkesini sattığını bizzat gördük. Yahu bu ahlaksız çıkmış hala... Tabii yanında başka ahlaksızlar da var. İnsansız hava araçlarında öyle bir düzeye ulaştık ki, dün bize bu araçları vermeyenler bugün bizim ürünlerimize talip oldu.”