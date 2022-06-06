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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kabine toplantısının ardından 3600 ek gösterge detaylarını açıklayacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi
Kamusaati
Kamusaati
06 Haziran 2022 Pazartesi 00:06

Memurların derecesini artırarak aldıkları ve emekli olduktan sonra aldıkları maaş ve ikramiyeleri etkileyen düzenleme olan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi.

AK Parti Kızılcahamam Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan ve emekli memurlar için 3600 ek gösterge müjdesinin sinyalini verdi.

Detaylar yarın açıklanacak

Göstergenin Meclis'e sunma aşamasına gelindiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın kabine toplantısının ardından açıklayacağım" dedi.

"Memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet Meclis'e sunma aşamasına getirdik.

Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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