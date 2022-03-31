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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret vatandaşı eziyorsa belirleme ona göre yapılır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağan üstü bir durumda enflasyonun vatandaşı ezmesine karşı adımlar atmaya açık olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret vatandaşı eziyorsa belirleme ona göre yapılır
Ömer
Ömer
31 Mart 2022 Perşembe 15:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ardından gönüş yolunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan'a asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağı soruldu.

"VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Erdoğan, bu soru karşısında vatandaşın enflasyon altından ezdirilmeyeceğine yönelik görüşünü yineledi.

Olağanüstü şartlar olursa değerlendirmeler için açık olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor.

Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.

Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar.

Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik.

Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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