Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'tan sonra ilk iş kabine

Kandil'in siyasi uzantısı HDP, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye verdiği sözleri ise Sırrı Süreyya Önder ifşa etti: "Bize taahhüt ettiği şeyler var. Bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Yapmak zorunda"..