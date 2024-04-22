Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak'ta! 20'den fazla anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün Irak'a düzenledi. 13 yıl sonra gerçekleşen ziyaretle Erdoğan Bağdat'ta merkezi hükümet, Erbil'de Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Ziyaretin en önemli gündem maddeleri arasında terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra bugün Irak'a gitti. Erdoğan günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Irak merkezi hükümeti, Erbil'de Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacak. Toplantının ardından ikili anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşecek.

Uçak yolculuğunun ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.

ORTAK HAREKAT MERKEZİ NETLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da aralarında olduğu kalabalık bir heyet bulunuyor. Erdoğan, Bağdat'ta, PKK'yı yasaklı örgüt ilan eden Irak hükümeti ile kararlaştırılan Ortak Harekât Merkezi'ni de görüşecek. Ortak Harekât Merkezi'nin yapısı, işleyişi ve kuruluş tarihi belirlenecek. Ziyarette, Türkiye'nin Irak sınırında üs bölgeleri kurulması, Metina, Zap ve Gara'nın güvenli hale getirilmesi gündeme olacak.

Ziyaretin en önemli gündem maddeleri arasında terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı yer alacak.

KALKINMA YOLU DA MASADA

Bağdat'tan sonra Erbil'e geçecek olan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, Neçirvan Barzani ve KDP'nin ileri gelen aktörleriyle bir araya gelecek. Erdoğan, Erbil'in PKK ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin artırılmasını isteyecek. Türkiye'nin de önem verdiği Irak Kalkınma Yolu projesi ve Ovaköy Sınır Kapısı da Bağdat ve Erbil'de yapılacak görüşmelerde ele alınacak.

"SÜRPRİZ BİR ANLAŞMA İMZALANACAK"

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söyledi. "Su meselesinde Başkan Erdoğan ile Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani arasında çok önemli ve stratejik anlaşma imzalanacak" diyen Avvadi, "Bu çerçevede büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak" ifadelerini kullandı.