Cumhurbaşkanı 6 kurumun tek çatı altında toplanacagını açıkladı hangi kurumlar birleşecek? birleşen 6 kurum belli oldu mu ? 6 kurum nezaman birleşimi gerçekleşecek..

Cumhurbaşkanı 6 kurumun bir çatı altında birleşeceğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme Kurumu'nu kurarak kritik bir adım atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emekliliğin bu sürecin ardından Türkiye Sigorta çatısı içerisinde hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni"nde konuştu. Konuşmasında maske, temizlik ve mesafe kuralına uymaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziraat, Halk, Güneş sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik bundan sonra Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak süregelecek . Böylelikle 38 bölgeyle ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini uyarlıyoruz . Fon tutarı 154 milyon liraya ulaşan BES sistemindeki adımlarla uzun vadeli düşük maliyetli bir kaynak sağlanacaktır. 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatıda toplanması maliyetleri düşürecek ve yeni bir dinamizm kazandıracak" ifadelerini kullandı. Erdoğan salgın süresi kapsamında dünyanın bazı bölgelerinde sağlık sigortası bulunması ölüme terk edildiğini çıklayan , Türkiye'nin ne sağlık sisteminin ne de ekonominin çökmesine asla müsade edilmeyeceğini belirterek şunları kaydetti "Normalleşme adımları ile ekonomimizi rayına oturttuk" ifadelerini sözlerine ekledi.