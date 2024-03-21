Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan "600 daire" iddiasına yanıt

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığıyla ilgili iddialara açıklık getirdi.

31 Mart'taki yerel seçimlerde Ankara'dan aday gösterilen Turgut Altınok, seçim sürecinde kendisine yönelik iddialarla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Altınok, mal beyanını açıkladıktan sonra ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve manipülatif çabaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı ve seçim sathı mahallinde, seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberler yer almıştır." ifadelerini kullandı.

"HER İKİ HABER DE MORAL BOZUKLUĞU VE TELAŞ İÇERİSİNDE YAPTIRILMIŞ MANİPÜLATİF ÇABALARDIR"

AK Partili isim, açıklamasında "Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan bu gerçek dışı yalan ve iftira içerikli haberlerden biri Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sayın Sinan Aygün ile ortak olduğum, diğeri ise Antalya'da 600 evim bulunduğudur.

Her iki haber de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalardır. Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır." dedi.



"ÇİRKİN DAVRANIŞLARA DEVAM ETMELERİ HALİNDE YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

Altınok, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığımın tartışılması abesle iştigaldir. Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır. Bunların tamamı külliyen yalan ve iftiradan ibarettir. Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır.

Sn. Murat Ağırel hakkında iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsıma sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

TURGUT ALTINOK MAL VARLIĞI LİSTESİNİ PAYLAŞMIŞTI

Turgut Altınok 15 Mart'ta, mal varlığı listesini paylaşmıştı. Bildirimde çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığı belirtilen 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldı.

Altınok, şirket ortaklığıyla ilgili açıklamasında da şunları kaydetti: "Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize ayni sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide verilmiştir. Buradan alınan daireler, Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır. Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir: Yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık 183 1+1 daireden 67 daire, 12 dükkandan 4,4 dükkan, 2 dükkandan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkan, 3 dükkandan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkandır."Turgut Altınok, bildirimde yer alan Kızılcaşar arazisiyle ilgili, "1988 yılında Gölbaşı Kızılcaşar'da almış olduğum arazi imar çalışması sonrası 12 parsele bölünmüştür, 2014 yılında 9 parseli satılmıştır. Kalan 3 parsel mal beyanımda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.2009 mal beyanında görülen Antalya'daki daireyi daha sonra sattığını belirten Altınok, anne ve babadan kalan gayrimenkullerde miras olması sebebiyle değişen oranlarda hissesinin bulunduğu ve Etimesgut ilçesinde babasından miras kalan daire ve arsaların muhtelif tarihlerde satıldığı bilgisini paylaştı.

"600 DAİRE" İDDİASI

Gazeteci Murat Ağırel, Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin yeni bir iddiada bulunmuş ve Halk TV'de yaptığı açıklamada "Bana bir takipçim ulaştı, listelerdeki 6 milyon metrekarenin haricinde, Antalya'daki havalimanına yakın bir yere konut yapılıyor ve orada Sayın Altınok'un 600 dairesi olduğunu söyledi" demişti. Ağırel son yaptığı paylaşımda bu sayının '660' olduğunu yazmıştı. Bu arada Now Haber muhabiri, daire iddiasını Turgut Altınok'a sormuş, Altınok muhabirin "Antalya'da 600 konutunuz var mı?" sorusuna "Babadan kalan, daha önceki mal varlığımızı söylüyorum. Babadan kalan..." cevabını vermişti.