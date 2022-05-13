Çocukları küçük yaşta sigortalı yapmak erken emekli eder mi?

Emekli olmak zorlaştı. Peki çocukları küçük yaşta sigorta ettirmek erken emekli eder mi?

Çocukları küçük yaşta sigorta ettirmek erken emekli eder mi?

Emeklilik koşulları 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere 3 döneme ayrılıyor. 2008 öncesinde küçük yaşta sigortalı gösterilenler bugün erken yaşta emekli olabiliyor. Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kadınlar 56, erkekler 58 yaşında SSK'dan emekli aylığına hak kazanıyor. Nisan 2008 tarihinden önce girişi olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda 7 bin prim günüyle SSK'dan emekli olabiliyor. Bu dönemde çalışmaya başladığında 18 yaşın altında olanlar prim günü, yaşı doldurduğunda emekli aylığına hak kazanıyor. Bugün itibariyle çocukları sigortalı yapmak erken emeklilik hakkı sağlamıyor.