0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar! Görevli memur tutuklandı

Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar! Görevli memur tutuklandı

Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar! Görevli memur tutuklandı
Admin
Admin
30 Mayıs 2024 Perşembe 14:18

Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde görevli olan memur Tugay A., kurumda kalan 14 yaşındaki kız çocuğu S.Z.'ye cinsel istismarda bulundu. Tutuklanan Tugay A.'nın da devlet korumasında, yurtta büyüdüğü ve bu sayede memuriyet hakkı kazandığı öğrenildi.

Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 23 yaşındaki görevli memur, yurtta kalan 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar ise küçük kızın durumu görevlilere anlatmasıyla ortaya çıktı.

EVİNE GÖTÜRÜP İSTİSMAR ETTİĞİNİ ANLATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan S.Z., kurum çalışanı Tugay A.'nın kendisini evine götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu görevlilere anlattı.

KİMSEYE ANLATMAMASI İÇİN BASKI YAPMIŞ

Tugay A.'nın kimseye söylememesi için baskı yaptığını söyleyen S.Z.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Gözaltına alınan Tugay A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

TACİZCİ MEMUR DA DEVLET KORUMASINDA BÜYÜMÜŞ

Tugay A.'nın da devlet korumasında, yurtta büyüdüğü, bu sayede memuriyet hakkı kazandığı, ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Tugay A. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
0
Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.