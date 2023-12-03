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Citibank'tan korkutan dolar tahmini! "40 lirayı aşacak" deyip tarih verdiler

ABD merkezli Citibank, Türkiye'ye ilişkin dolar ve enflasyon tahminlerini paylaştı. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 70.3 olarak açıklayan banka, TÜFE'nin 2024 sonunda yüzde 42.9'a gerileyeceğini öngördü. Citi'nin dolar kuru tahminleri ise 2023 sonu için 29,76, 2024 sonu için 38,63, 2025 sonu için 43,35 oldu.

Citibank'tan korkutan dolar tahmini! "40 lirayı aşacak" deyip tarih verdiler
Kamusaati
Kamusaati
03 Aralık 2023 Pazar 21:03

Dünyaca ünlü Citibank, Türkiye ekonomisine ilişkin bir rapor yayınladı. 2023, 2024 ve 2025 sonu dolar ve enflasyon tahminlerini paylaşan dev banka, dikkat çeken öngörülerde bulundu. Citi, 2025 sonunda doların 40 lirayı aşacağını belirtti.

ENFLASYON TAHMİNİ MERKEZ'İN BEKLENTİSİNİN ÜZERİNDE

Bankanın enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentisinin üzerinde yer aldı. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2023 sonu için yüzde 65, 2024 sonu için yüzde 36 olurken, bu oranlar Citi için sırasıyla yüzde 70,3 ve yüzde 42,9 olarak açıklandı.

DOLARDA 40 LİRA İÇİN 2025'İ İŞARET ETTİ

Citi'nin dolar kuru tahminleri de 2023 sonu için 29,76, 2024 sonu için 38,63, 2025 sonu için 43,35 oldu. Banka, dolar/TL'nin 2024 yılı Mart sonunda 32,48, Haziran sonunda 35,20 olmasını bekliyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 42,5

Bu yıl sonunda politika faizinin yüzde 42,5 olmasını bekleyen Citi, 2024 sonunda yüzde 40'lık, 2025 sonunda yüzde 20'lik faiz bekliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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