Çiğ sütün tavsiye satış fiyatı yüzde 31,6 arttı

Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ sütün tavsiye satış fiyatı, yüzde 31,6 artışla litre başına 7,5 liraya yükseltildi.

Ulusal Süt Konseyi, kendi sitesinde paylaştığı duyurusunda çiğ sütün tavsiye satış fiyatının (çiğ süt destek primi hariç) yüzde 31,6 artışla litre başına 7,5 liraya yükseltildiği açıkladı. Piyasada 15 Mayıs'tan itibaren uygulanacak bu kararın diğer süt ürünlerine yansıması bekleniyor.

Çiğ süt fiyatı 5,7 liradan 7,5 liraya çıktı

AA'nın haberine göre, Ulusal Süt Konseyi tarafından dün yapılan açıklamaya göre 1 Nisan'da litre başına 5,7 liraya yükseltilen soğutulmuş çiğ sütün tavsiye edilen satış fiyatı, 15 Mayıs itibarıyla 7,5 liraya yükseltildi.

Çiğ sütün fiyatının artması, diğer süt ürünlerinin fiyatına yansıyacak

Çiğ sütün satış fiyatına yapılan yüzde 31,6'lık artışıyla süt ile üretilen peynir, yoğurt, tereyağ ve kaymak gibi süt ürünlerinin de fiyatının artması gündemde.

Piyasa şartlarında tekrar değerlendirme yapılacak

Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Çiğ süt primi litre başına 0,20 lira olacak

Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 10 Kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 lira olacağı bilgisi edinilmiştir."

Çiğ süt üretimi 2021 yılında yüzde 1,3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton oldu

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020-2021'nin "Çiğ Süt Üretim İstatistikleri"ni yayınladı. 2020 yılında 23 milyon 503 bin 790 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2021 yılında yüzde 1,3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton oldu.

Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 5,6, koyun sütü üretimi yüzde 3,9 artarken; inek sütü üretimi yüzde 1,7, manda sütü üretimi ise yüzde 0,2 azaldı.

2021 yılında çiğ süt üretiminin yüzde 92,1'ini inek sütü, yüzde 4,9'unu koyun sütü, yüzde 2,7'sini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.