Çiçeği burnunda başkanının tutuklanmasına CHP'den sert tepki: Mesut Kocagöz'ü değil, Kepez'in iradesini tutukladınız

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün Antalya'daki teleferik kazasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin, "Binlerce insanın yüzde 50 oyuyla 30 yıl sonra kazanılmış Kepez ve gerçekten sorumluluğu olmayan denetim görevini yapmış ve istifa ettikten sonra 3 kere denetlenmiş bir tesis için belediye başkanı tutuklanıyor. Siz Mesut Kocagöz'ü tutuklamadınız, Kepez'in iradesini tutukladınız" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarısu mevkiindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

"YEREL SEÇİMLER VE BAYRAM GEREKÇESİYLE AĞIR BAKIMIN KAPSAMI DARALTILMIŞ"

Bilirkişi heyetinin sunduğu ön raporda kazanın, 5 numaralı teleferik direğinde yer alan çekici/taşıyıcı halatların taşıyıcı makara içine sıkışması sonucu ağırlığın 5 numaralı direğe yüklenmesi sonrasında direğin mukavemet gösteremeyerek cıvatalarda yer alan deformasyon sebebiyle de bağlantı noktasından kırılması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Şüphelilerin alınan beyanlarında teleferiğin yıllık ağır bakımı vesilesiyle yaklaşık 3 ay sürecek bir bakıma alınması gerektiği, 2024 yılında ise yerel seçimler ve bayram gerekçesiyle ağır bakımın kapsamının daraltıldığı ifade edildi.



ELEDİYE BAŞKANI KARAGÖZ, TELEFERİK İŞLETMESİNİN ESKİ YÖNETİCİSİ

Bahsi geçen teleferik işletmesinin Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ANET AŞ isimli firmaya ait olduğu, bakım onarım ve teknik işleyiş hizmetlerinin ise Mega Tower AŞ isimli firmadan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirildiği belirtildi. ANET'in 2019-2023 arası yöneticiliğini yapan CHP Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ifadesinde, 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET yönetim kurulu başkanlığından ve genel müdürlüğünden istifa ettiğini belirtti.