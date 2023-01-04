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CHP, Rudaw'ın Nuşirevan Elçi röportajında Türk bayraklarını kaldırdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin PKK yayın organı Rudaw'a Kürtçe verdiği röportaj kaydında, her basın toplantısında görülen Türk bayrakları kaldırıldı.

CHP, Rudaw'ın Nuşirevan Elçi röportajında Türk bayraklarını kaldırdı
Kamusaati
Kamusaati
04 Ocak 2023 Çarşamba 21:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya destek veren paylaşımları ile tanınan eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışman yapmıştı.

CHP tabanından da büyük tepki çeken bu görevlendirmeden sonra Doğu Masası çalışmaları kapsamında mesaisine başlayan Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde PKK'nın yayın organı Rudaw’a Kürtçe röportaj verdi.

Basın salonunda röportaj

Röportaj, parti sözcüsü Faik Öztrak'ın her hafta basın toplantısı yaptığı salonda gerçekleşti.

Nuşirevan Elçi, Kürtçe röportajında Türkiye'de yetkilerin dağıtılarak, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanının bu sözleri kadar solondaki fiziki şartlar da dikkat çekiciydi.

Türk bayrakları kaldırıldı

Partinin birçok etkinliğinin yapıldığı salonda normal şartlarda kürsünün sağında parti bayrakları, solunda Türk bayrakları yer alırken, Nuşirevan'ın röportajında bir farklılık vardı.

Rudaw röportajında, Türk bayraklarına yer verilmedi.

CHP'nin bu adımı sosyal medyada gündem oldu. Türk bayraklarının PKK yayın organına röportaj verilirken kaldırılması büyük tepki çekti.

BAYRAKLAR KALDIRILMADAN ÖNCE SOL TARAFTA YER ALIYORDU AŞAĞIDAKİ RESİMDEKİ GİBİ AMA GÖRÜŞME İÇİN BAYRAKLAR KALDIRILDI...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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