CHP lideri Özel'den akraba kayırmacılığına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam

CHP lideri Özgür Özel, partisinin belediyelerinde akraba kayırmacılığına müdahale etti. Özel; Bursa, Balıkesir, Kırşehir ve Yüreğir'deki belediye başkanlarını arayarak, atadıkları isimlerin istifa etmelerini sağladı. Bundan sonra benzer hamleler yapmayı düşünen başkanlara da gözdağı veren Özel, "Belediyede akraba, eş, dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözüne yaşına bakamayız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıktan Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkma başarısını gösteren CHP, bir çok kentin yönetimini devraldı. Ancak Bursa, Balıkesir, Kırşehir ve Yüreğir'de belediye başkanlarının yaptığı akraba atamaları kamuoyunda büyük tepki topladı. CHP lideri Özel, bu atamalar için harekete geçti ve atamaları geri çektirdi. Özel, "Bu tip işler CHP'ye duyulan güveni kökten sarsar. Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandı.

AKRABA ATAMALARI TEK TEK GERİ ÇEKTİRİLDİ

Sözcü'ye konuşan CHP lideri, ilgili belediye başkanlarının tek tek aranarak, atadıkları isimlerin istifa ettirildiğini ifade etti. Örneğin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aranarak, yeğeninin ataması geri çektirildi. Balıkesir'de CHP milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'nın ataması da durduruldu. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu kayınbiraderini ve bacanağını, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise kız kardeşinin oğlunu başkan yardımcısı olarak atamıştı. Bu başkanlara "Atamaları geri alın" diye haber verildi.

"AKRABA VE PARALI İŞLERE BULAŞANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Özel, "Milletvekilleri ya da belediye başkanlarının yakınları istediği kadar liyakatli olsunlar, AK Parti'nin bu kadar nepotizm (kayırmacılık) yaptığı bir yerde bu tip atamaları kimseye anlatamayız. Bu kadar işsizlik ve yoksulluğun olduğu yerde bu tip işler CHP'ye duyulan güveni kökten sarsar. Hiç tavizimiz yok. Asla kabul etmiyoruz. En sert tepkiyi ben gösteriyorum. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Atamaların geri alınması gerekiyor. Aksi takdirde parti hukuku içinde ne yapmamız gerekirse onu yaparız. Bana yapılan her kusuru, partideki her hatayı affedebilirim. Ama belediyede akraba, eş, dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözüne yaşına bakamayız." dedi.